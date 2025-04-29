Anne babalar dikkat: Bebeğinize mama değil adeta zehir yediriyorsunuz

Büyüme geriliğinden öğrenme zorluğuna kadar birçok risk var

Bebek mamalarının, yaşamın ilk aylarında çocukların sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Çağ, sahte mamaların bu süreci sekteye uğrattığını belirtti. “Gerçek mamalar, bebeğin yaşına ve ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanır. İçeriklerinde dengeli miktarda karbonhidrat, protein, yağ ve temel mineraller bulunur. Ancak sahte mamalarda bu denge ya hiç yoktur ya da bozulmuştur” diyen Çağ, bu tür ürünlerin uzun vadede büyüme ve gelişme geriliğine neden olabileceğini ifade etti.





Mineral eksikliklerine de dikkat çeken uzman, “Demir, çinko, iyot gibi temel elementlerin yetersiz alınması öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve bilişsel fonksiyonlarda bozulma gibi sorunlara yol açabilir. Bu da çocuğun okul öncesi ve sonrası dönemde başarısını doğrudan etkileyebilir” dedi.































