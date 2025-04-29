Anne babalar dikkat: Bebeğinize mama değil adeta zehir yediriyorsunuz

Bebek mamalarında sahte ürün tehlikesi giderek artıyor. Peki, sahte mama nasıl anlaşılır ve bebek sağlığını nasıl etkiler?
Sahte bebek mamaları aileleri endişelendiriyor
Son dönemde artan sahte bebek mamaları vakaları, ebeveynlerde büyük tedirginliğe yol açtı. Uzmanlar, sahte ürünlerin bebek sağlığı üzerinde ciddi ve kalıcı etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, sahte mamaların oluşturduğu tehlikelere karşı aileleri bilinçli olmaya çağırdı.
Büyüme geriliğinden öğrenme zorluğuna kadar birçok risk var
Bebek mamalarının, yaşamın ilk aylarında çocukların sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Çağ, sahte mamaların bu süreci sekteye uğrattığını belirtti. “Gerçek mamalar, bebeğin yaşına ve ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanır. İçeriklerinde dengeli miktarda karbonhidrat, protein, yağ ve temel mineraller bulunur. Ancak sahte mamalarda bu denge ya hiç yoktur ya da bozulmuştur” diyen Çağ, bu tür ürünlerin uzun vadede büyüme ve gelişme geriliğine neden olabileceğini ifade etti.
Mineral eksikliklerine de dikkat çeken uzman, “Demir, çinko, iyot gibi temel elementlerin yetersiz alınması öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve bilişsel fonksiyonlarda bozulma gibi sorunlara yol açabilir. Bu da çocuğun okul öncesi ve sonrası dönemde başarısını doğrudan etkileyebilir” dedi.
Hijyenik olmayan üretim ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor
Sahte mamaların bir diğer riskli yönü ise hijyen standartlarına uyulmadan üretilmeleri. Doç. Dr. Çağ, “Üretim sırasında hijyen kurallarına uyulmaması, mamaların mikrobiyal açıdan tehlikeli hale gelmesine neden olabilir. Bu durum bebeklerde mide bulantısı, kusma, ishal gibi gastroenterolojik hastalıkların yanı sıra çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyonlara da zemin hazırlar” dedi.
Ayrıca bu ürünlerin içinde istenmeyen yabancı maddelerin bulunabildiğini belirten uzman, bu maddelerin kaşıntı, döküntü, nefes darlığı gibi alerjik tepkimelere hatta bazı vakalarda anafilaktik şoka yol açabileceğini vurguladı.
Ağır metaller uzun vadeli organ hasarına neden olabilir
Sahte mamaların bazılarında kurşun ve civa gibi ağır metallere de rastlandığını belirten Doç. Dr. Çağ, bu maddelerin bebek vücudunda kalıcı hasarlar bırakabileceğini söyledi. “Ağır metallere maruz kalan bebeklerde bilişsel gerileme, dikkat eksikliği, davranış bozuklukları ve ilerleyen yaşlarda öğrenme güçlükleri gibi nörolojik sorunlar gözlenebilir. Ayrıca bu metaller karaciğer ve böbrek gibi yaşamsal organlarda da uzun vadeli hasarlara neden olabilir” dedi.
ailelere güvenilir mama seçimi için önemli öneriler
Sahte ürünlerin çoğu zaman ambalajlarından ayırt edilmesinin zor olduğunu belirten Doç. Dr. Çağ, ailelere şu önerilerde bulundu:
- Bebek maması alırken mutlaka eczaneler veya güvenilir marketler tercih edilmeli.
- Piyasa fiyatının çok altında satılan ürünlere karşı dikkatli olunmalı.
- Ambalajda yırtık, ezilme, renk solması ya da yazıların silik olması sahteciliğe işaret edebilir.
- Ürün üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı onayı olup olmadığı kontrol edilmeli.
- Seri ve lot numaralarının yer alıp almadığına mutlaka bakılmalı.
- Açılan ürünlerde renk, koku veya yapı farklılığı fark edilirse kullanılmamalı.
Bebek mama tükettikten sonra huzursuzluk, ateş, kusma veya ishal gibi belirtiler gözlemlenirse zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve ilgili kurumlara şikâyet bildirilmeli.