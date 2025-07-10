Brent petrol ve döviz kurlarındaki oynaklık ile vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında artış ve indirim olarak etkisini gösteriyor. Gelen zam sonrası akaryakıt fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz Konya akaryakıt fiyatları...

1 /7 AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

10 Temmuz 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Ancak motorine dün gece 1,20 TL zam yapıldı.

2 /7 MOTORİNE ZAM GELDİ Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla tabelaya yansıdı. Benzin ve LPG gruplarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.





3 /7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.15 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53,47 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.04 TL





4 /7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.00 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.36 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.27 TL





5 /7 ANKARA Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 51.81 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.35 TL Ankara'da LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.88 TL





6 /7 İZMİR İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 52.18 TL İzmir'de motorin litre fiyatı: 54.68 TL İzmir'de LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.78 TL



