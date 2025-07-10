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Akaryakıt Fiyatları Değişti! 10 Temmuz 2025 motorin güncel LPG, benzin, Motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Akaryakıt Fiyatları Değişti! 10 Temmuz 2025 motorin güncel LPG, benzin, Motorin fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Tuğba Güner
09:5310/07/2025, Perşembe
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Brent petrol ve döviz kurlarındaki oynaklık ile vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında artış ve indirim olarak etkisini gösteriyor. Gelen zam sonrası akaryakıt fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz Konya akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?


10 Temmuz 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. Ancak motorine dün gece 1,20 TL zam yapıldı.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla tabelaya yansıdı.

Benzin ve LPG gruplarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53,47 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.04 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.00 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.36 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.27 TL



ANKARA

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 51.81 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.35 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.88 TL



İZMİR

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 52.18 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 54.68 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.78 TL



AKARYAKITA ZAM VEYA İNDİRİM GELİR Mİ?


Petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve ÖTV-KDV mekanizması akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Önümüzdeki günlerde döviz kuru ve global petrol fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak yeni zamlar veya indirimler gelebilir.

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