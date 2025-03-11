MEB'e bağlı AÖL'de 2. dönem sınav tarihleri bakanlığın yaptığı açıklama ile duyuruldu. 3 oturumda gerçekleşecek açık öğretim lisesi ikinci dönem sınav tarihleri 15-16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav ve sonuç tarihleri.
Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gözler AÖL sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL sınavlarında öğrencilere, her ders için 10 soru sorulacak ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Peki AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınav ve sonuç tarihleri.
AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Açık lise 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN SINAV SAAT KAÇTA?
AÖL sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek.
1. oturum 22 Mart Cumartesi günü saat 10:00'da,
2. oturum 22 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te
3. oturum ise 23 Mart Pazar günü saat 10:00'da olacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava dair soru ve cevaplar 26 Mart günü adaylara sunulacak. Sonuçlar ise 21 Nisan 2025'te ilan edilecek. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE DERS GEÇME NASIL OLUYOR?
Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.
Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.
Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.
Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;
Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.
Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.
Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.
Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.
Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.
Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.