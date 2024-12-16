Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek olan asgari ücret zammı için işveren ve işçi temsilcileri bugün saat 14.00'da bir araya gelecek. Asgari ücret zammı için gözler kritik toplantıda. Hükümet kanadının bu toplantıda bir zam teklifi ortaya koyması bekleniyor. Peki, 2025 Ocay ayı yeni asgari ücret zam oranı bugün açıklanır mı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika yaşanan tüm gelişmeler...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık 2024 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantıda rakam telaffuz edilmezken, ikinci toplantının 16 Aralık 2024 Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.
Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?
Genellikle aralık ayı içerisinde tamamlanan görüşmelerin ardından, yeni asgari ücretin yıl sonundan önce kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, komisyonun aralık ayının son haftasında kararını açıkladığı görülmektedir.
Asgari ücret zam oranı bugün açıklanır mı?
Bugünkü toplantıda da asgari ücret zammına ilişkin rakam çıkması beklenmiyor. Ancak hükümetin kanadının bir zam oranını dile getirmesi bekleniyor.
İşçi tarafı, işveren ve hükümet kanadından bir rakam telaffuz edilene kadar masaya bir rakam getirmeyeceğini ifade ediyor.
VEDAT IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.
İKİNCİ TOPLANTIDA NELER OLUR?
İkinci toplantıda askeri geçim endeksleri, enflasyon oranları, bölgesel geçim endeksleri ve istatistiki veriler üzerinden konuşulacaktır. Ancak TÜRK-İŞ'in bir uygulaması var, bence bu uygulama çok yerinde. TÜRK-İŞ en fazla üyeye sahip olan sendika, bu nedenle asgari ücret toplantılarına katılıyor. Malum olduğu üzere sendikalar asgari ücret almaz yani sendikalı çalışan asgari ücretten daha fazla maaş alır.
TÜRK-İŞ Başkanı da bunu dillendirmişti ve bu toplantıya asgari ücretlilerin katılması gerektiğinden bahsetmişti. Bu dönemde de bir aşçı, bir kuaför, bir karayolu işçisi ve bir gazeteci Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda toplantılara katılıyor.
Bu toplantılarda nasıl geçindiklerini, asgari ücretin ne kadar düşük olduğunu birinci ağızdan dillendiriyorlar. Bence bu uygulama çok daha yerinde. Bu ve benzeri uygulamaları işçinin daha fazla hakkını savunma noktasında TÜRK-İŞ’ten bekliyoruz.