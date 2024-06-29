Bu tarihten sonra İslami kesimin özel okullara yönelişiyle birlikte okulun popülaritesi azalmıştır. Katsayının kalkmasıyla yeniden ilgi odağı olmuştur. Anadolu lisesi ve imam hatip lisesi müfredatlarını birleştiren Anadolu imam hatip lisesi türünün ilk örneği olan okulda İngilizce hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Eğitim dilleri ise Türkçe ve İngilizcedir. Yabancı dil olarak Arapça da okutulmaktadır. 2014 senesinden itibaren Cambridge uluslararası eğitim sistemi olan IGCSE uygulanmaya başlamıştır. 2016 itibarıyla da IB (International Baccalaureate) uygulanmaktadır. Ama isteyenler yine Türkçe eğitime devam edebilmektedir.