Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul'un Kartal ilçesinde yer alan ve her yıl LGS'de yüksek başarı gösteren köklü bir eğitim kurumudur. Okul, Fen ve Sosyal Bilimler Programı'nda eğitim vermektedir ve İngilizce hazırlık sınıfı da bulunmaktadır. 2024 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleşmek için gereken taban puanı ve yüzdelik dilim şu şekildedir:
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2024 yılında sınavlı öğrenci almaktadır ve İstanbul'un Kartal ilçesinde yer almakta. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı, yüzdelik dilimi, kontenjan, boş kontenjan, tavan puanı ve başarı durumuna ayrıntılı olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları yüzdelik dilimleri 2024
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini tercih kılavuzu yerine e-okul VBS sistemi üzerinden duyurdu.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2024 LGS yüzdelik dilimleri belli oldu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 488.4034, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi yüzdelik dilim 0.53’tir.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (kısaca KAİHL), 1985'te Beykoz, İstanbul'da kurulan Anadolu imam hatip lisesidir. Kuruluştaki adı Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi iken, 1990 yılında Kartal'daki yeni binasına taşınarak şu anki adını almıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı LGS sonucuna göre öğrenci alan okulda, 2014 senesinden itibaren Cambridge uluslararası eğitim sistemi olan IGCSE, 2016 itibarıyla da IB (International Baccalaureate) uygulanmaya başlanmıştır.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi hakkında genel bilgiler
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hikâyesi 1984 yılında TRT’de yayınlanan bir televizyon programıyla başladı. Almanya’da yaşayan Türk işçi çocuklarının karşılaştıkları sıkıntıların konu edildiği programda, çocukların kültür çatışması ve adaptasyon problemleri sonucunda kendilerini kötü alışkanlıkların içinde buldukları, milli kültürlerinden uzaklaşıp, milletine yabancı bireyler olarak Almanya’da kaybolma tehlikesi ile karşılaştıkları anlatıldı.
Program, dönemin yöneticilerinin dikkatini çekince, Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler ve Din Öğretimi Genel Müdürü Hikmet Özdemir, konu hakkında inceleme yapmak üzere Almanya’ya gitti. 1985 yılında, yabancı dil programı ile imam-hatip müfredatı birleştirilerek, Türkiye’nin ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi Beykoz’da "Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi" adıyla kuruldu. Hepsi erkek öğrencilerden oluşan 102 kişilik ilk döneminin dörtte birini Almanya'da ikamet eden ailelerin çocukları oluştururken geri kalanını Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler oluşturmaktaydı. İlerleyen yıllarda mevcut binanın yetersiz kalması nedeniyle okul 1990'da Kartal'a taşınmıştır.
İlk kurulduğu yıl ön kayıt sistemi ile öğrenci alan Kartal Anadolu İHL 1986 yılından itibaren Anadolu Liseleri Sınavı ile öğrenci almaya başlamıştır. 1992 yılında okula kız öğrenciler de alınmaya başlamıştır. Kartal Anadolu İHL ilk kez 1993 yılında mezun vermiştir.
1999'de uygulanmaya başlanan 4306 sayılı sekiz yıllık kesintisiz öğretim yasası tüm imam hatip liseleri gibi Kartal Anadolu İHL için de bir dönüm noktası olmuştur.
Bu tarihten sonra İslami kesimin özel okullara yönelişiyle birlikte okulun popülaritesi azalmıştır. Katsayının kalkmasıyla yeniden ilgi odağı olmuştur. Anadolu lisesi ve imam hatip lisesi müfredatlarını birleştiren Anadolu imam hatip lisesi türünün ilk örneği olan okulda İngilizce hazırlık sınıfları bulunmaktadır. Eğitim dilleri ise Türkçe ve İngilizcedir. Yabancı dil olarak Arapça da okutulmaktadır. 2014 senesinden itibaren Cambridge uluslararası eğitim sistemi olan IGCSE uygulanmaya başlamıştır. 2016 itibarıyla da IB (International Baccalaureate) uygulanmaktadır. Ama isteyenler yine Türkçe eğitime devam edebilmektedir.