KPSS sınav saatleri 2024: Başlama ve bitiş saatleri merak konusu. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), her yıl binlerce adayın katıldığı önemli bir sınavdır. Bu sınavın başlangıç ve bitiş saatleri adaylar için büyük önem taşır. KPSS’nin saat kaçta başlayıp kaçta bittiği hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

1 / 6 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavına katılım sağlayacak adaylar sınavın kaç dakika ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki KPSS ne zaman? KPSS lisans sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

2 / 6 KPSS Sınavı Saat Kaçta Başlıyor? KPSS sınavı, sabah oturumunda saat 10:15'te başlar. Adayların sınav başlamadan en az bir saat önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir. Geç kalmamak adına erken saatlerde sınav merkezinde bulunmak önemlidir.

3 / 6 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı Saat Kaçta Bitiyor, Kaçta Bitiyor? KPSS sınavının bitiş saati oturumlara göre değişiklik göstermektedir: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: Saat 10:15'te başlayıp 12:25'te sona erer.

4 / 6 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı Saat Kaçta Bitiyor, Kaçta Bitiyor? Eğitim Bilimleri Oturumu: Saat 14:45'te başlayıp 16:25'te sona erer.

5 / 6 Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. 14 Temmuz 2024 pazar günü İlçe Nüfus müdürlükleri açık olacak. 14 TEMMUZ 2024 PAZAR GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ