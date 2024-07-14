ÖSYM 2024 KPSS sınav sonuçları nın ne zaman açıklanacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi.



