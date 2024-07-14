ÖSYM 2024 KPSS Lisans sonuç tarihi sınavı giren adaylar tarafından merak konusu. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Peki KPSS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır? ÖSYM 2024 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi…
ÖSYM 2024 KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi.
Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Alan Bilgisi Sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.
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KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
2024-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.
KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.