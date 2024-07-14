ÖSYM tarafından yapılacak 2024 KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı lisans sınavı adaylarının gündeminde. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. Peki KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte GY-GK ve Eğitim Bilimleri 2024 KPSS soru ve cevap anahtarları hakkında detaylar.