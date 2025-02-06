Nüfus artış hızı bakımından binde -6,6 ile 51 sırada yer alan Ordu'da, nüfus artış hızı en fazla olan ilçeler binde 40,4 ile Altınordu, binde 23,3 ile Fatsa ve binde 13,9 ile Ünye olurken en az olan ilçeler binde -177,4 ile Ulubey, binde -170,9 ile Mesudiye ve binde -144,0 ile Gürgentepe oldu.

TÜİK verilerine göre Ordu'nun nüfus verileri 2023 yılında 775 bin 800, 2022 yılında ise 763 bin 190 olarak kayırlara geçmişti.