Wattpad'e geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla erişin engeli getirildi. Platform, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime kapatıldı. Peki Wattpad açılacak mı, erişim engeli kalkacak mı? İşte Wattpad erişim sorununa ilişkin son durum bilgileri.
Wattpad ne zaman açılacak sorusu erişim engeli devam ederken gündemde yer alıyor. Instagram ve Roblox adlı oyun sitesine de gelen erişim engelinin ardından Wattpad'e gözler çevrildi. Peki, Wattpad açılacak mı? İşte, ayrıntılar.
WATTPAD YASAKLANDI MI, NEDEN AÇILMIYOR?
Wattpad, 12 Temmuz 2024 tarihli mahkeme kararıyla Türkiye’de erişime kapatıldı. Platform, Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar kapsamında erişime engellendi.
WATTPAD NEDEN YASAKLANDI?
Türkiye’de Wattpad’ın neden yasaklandığı henüz belli olmazken platformda da bazı içeriklerin Türkiye'deki yasalara aykırı bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Platform yıllardır özellikle genç yazar ve okuyucular arasında oldukça sık kullanılıyordu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”
WATTPAD ERİŞİM YASAĞI KALKACAK MI, WATTPAD AÇILACAK MI?
Wattpad'ın ne zaman açılacağı, yayın yasağı kalkacak mı, ne zaman erişim engelinin kaldırılacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.