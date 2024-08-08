WATTPAD NEDEN YASAKLANDI?

Türkiye’de Wattpad’ın neden yasaklandığı henüz belli olmazken platformda da bazı içeriklerin Türkiye'deki yasalara aykırı bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Platform yıllardır özellikle genç yazar ve okuyucular arasında oldukça sık kullanılıyordu.



