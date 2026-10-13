İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Süresiz nafaka, genel af

NAFAKA KAÇ YIL ÖDENECEK?

Evlilik 6 ay ya da 1 yıl sürse de kadına en az 5 yıl süreyle nafaka verilecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Kadının çalışamayacak duruma gelmesi ya da yaşının ileride olması halinde mahkeme daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.

İleri yaştaki kadınlar nafaka süresinin sona ermesinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkemeye başvurmazsa ek nafaka süresi talep edemeyecek. Başlangıçta aylık olarak ödenen nafakanın daha sonra toplu olarak ödenmesine karar verilebilecek.

MEVCUT NAFAKALAR HEMEN KESİLMEYECEK

Daha önce açılan ve kararı kesinleşen boşanma davalarında bağlanmış olan yoksulluk nafakaları yeni düzenleme yasalaştıktan sonra hemen kesilmeyecek. Bu kapsamda mevcut nafaka ödemeleri bir yıl daha devam edecek. Düzenlemenin kesin uygulama esasları ise kanun teklifinin nihai metniyle netleşecek. Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması için de önlem alınacak.