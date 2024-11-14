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A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne nasıl yükselebilir? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne nasıl yükselebilir? İşte tüm ihtimaller

12:3614/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin, A Ligi'ne yükselme ihtimali bulunuyor. Peki, A Milli Takım'ın A Ligi'ne yükselme ihtimali nedir? A Ligi'nde yükselirsek ne olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler'i konuk edecek A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar grupta çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve yenilgi yüzü görmedi.

Peki; Bizim Çocuklar'ın A Ligi'ne yükselme ihtimali nedir? Grubu 1. ve 2. bitirmenin arasındaki farklılıklar nelerdir? İşte Haber Türk'te yer alan habere göre tüm detaylar...

10 puanı bulunan A Milli Futbol Takımımız, 8 puanlı Galler'i ağırlayacak. İlk maçı Galler deplasmanında beraberlikle tamamlayan millilerimiz, bu maçı kazanması halinde 1. olarak A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

Beraberlik halinde ise son maçların sonuçlarına göre grup şekillenecek. Bizim Çocuklar son maçta Karadağ'a yenilir ve Galler de İzlanda'yı en az 4 farklı yenerse ay-yıldızlılar 2. sıraya gerileyecek.

Millilerimizin Galler'e boyun eğmesi durumunda ise yine son maçlar büyük önem arz ediyor. Son maçlar öncesi puan eşitliği olacak fakat Galler ikili averajla birinci sırada olacak. Bu durumda ay-yıldızlıların son maçta kazanması dışında Galler'in de puan kaybetmesi gerekiyor.

GRUPTA 1. OLURSAK NE OLACAK?


﻿Uluslar Ligi grup birincisi, doğrudan A Ligi'ne yükselecek ve Dünya Kupası Uluslar Ligi play-off'u oynama ihtimali ile Dünya Kupası eleme gruplarında 5'li grupta yer alma ihtimalini elde edecek.

GRUPTA 2. OLURSAK NE OLACAK?


Uluslar Ligi grup ikincisi ise A Ligi'ne yükselmek için diğer 3 grubun ikincilerinden biriyle play-off oynayacak. Dünya Kupası elemelerinde de dörtlü grupta yer alma şansına sahip olacak.

#UEFA Uluslar Ligi
#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye

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