Ahmet Çakar 'sezonun bidonu'nu seçti

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlandı. Moderatör Ertem Şener ve yorumcular Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son eren sezonun enlerini seçti.
Beyaz Futbol yorumcularına göre sezonun enleri şöyle:
Abdülkerim Durmaz'ın 11'i
Ertem Şener'in 11'i
Ahmet Çakar'ın 11'i
Sinan Engin'in 11'i
Sezonun en büyük hayal kırıklığı kim?
Ahmet Çakar: Ali Koç ve Acun Ilıcalı
Sinan Engin: Jose Mourinho
Ertem Şener: Beşiktaş
Abdülkerim Durmaz: Jose Mourinho
Sezonun bidounu kim?
Ahmet Çakar:Türf futbol tarihinin en büyük bidonu Jose Mourinho'dur.
Abdülkerim Durmaz: Cengiz Ünder - Diego Carlos
Sinan Engin: Diego Carlos