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Ahmet Çakar 'sezonun bidonu'nu seçti

Ahmet Çakar 'sezonun bidonu'nu seçti

14:302/06/2025, الإثنين
G: 2/06/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlandı. Moderatör Ertem Şener ve yorumcular Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla son eren sezonun enlerini seçti.

Beyaz Futbol yorumcularına göre sezonun enleri şöyle:

Abdülkerim Durmaz'ın 11'i

Ertem Şener'in 11'i

Ahmet Çakar'ın 11'i

Sinan Engin'in 11'i

Sezonun en büyük hayal kırıklığı kim?


Ahmet Çakar: Ali Koç ve Acun Ilıcalı

Sinan Engin: Jose Mourinho

Ertem Şener: Beşiktaş

Abdülkerim Durmaz: Jose Mourinho








Sezonun bidounu kim?


Ahmet Çakar:Türf futbol tarihinin en büyük bidonu Jose Mourinho'dur.

Abdülkerim Durmaz: Cengiz Ünder - Diego Carlos

Sinan Engin: Diego Carlos

#Süper Lig
#Ahmet Çakar
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