Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Maç Ajax’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 23’ Bertrand Traore, 58’ Kian Fitz-Jim ve 90+1'de Victor Osimhen’den geldi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanla 14. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı. Ajax ise 13 puana yükselerek 12. sırada yer aldı. Ajax - Galatasaray maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax’a konuk oldu.



2 /8 Maçı ev sahibi Ajax 2-0'lık skorla kazandı.

3 /8 Goller dakika 23’ Bertrand Traore, 58’ Kian Fitz-Jim ve 90+1'de Victor Osimhen’den geldi.

4 /8 Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.



5 /8 Ajax ise 13 puanla 12. sırada yer aldı.

6 /8 Cimbom Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

7 /8 Galatasaray’ın muhtemel rakipleri AZ Alkmaar ve Midtjylland oldu.