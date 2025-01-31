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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup oldu | ÖZET

Galatasaray Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup oldu | ÖZET

00:5631/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Maç Ajax’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 23’ Bertrand Traore, 58’ Kian Fitz-Jim ve 90+1'de Victor Osimhen’den geldi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanla 14. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı. Ajax ise 13 puana yükselerek 12. sırada yer aldı. Ajax - Galatasaray maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax’a konuk oldu.


Maçı ev sahibi Ajax 2-0'lık skorla kazandı.

Goller dakika 23’ Bertrand Traore, 58’ Kian Fitz-Jim ve 90+1'de Victor Osimhen’den geldi.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.


Ajax ise 13 puanla 12. sırada yer aldı.

Cimbom Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.

Galatasaray’ın muhtemel rakipleri AZ Alkmaar ve Midtjylland oldu.

AJAX - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE MAÇ GOLLERİ

Ajax - Galatasaray maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Ajax
#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi

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