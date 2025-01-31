Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Maç Ajax’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 23’ Bertrand Traore, 58’ Kian Fitz-Jim ve 90+1'de Victor Osimhen’den geldi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanla 14. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı. Ajax ise 13 puana yükselerek 12. sırada yer aldı. Ajax - Galatasaray maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax’a konuk oldu.
Maçı ev sahibi Ajax 2-0'lık skorla kazandı.
Goller dakika 23’ Bertrand Traore, 58’ Kian Fitz-Jim ve 90+1'de Victor Osimhen’den geldi.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.
Ajax ise 13 puanla 12. sırada yer aldı.
Cimbom Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek.
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri AZ Alkmaar ve Midtjylland oldu.
AJAX - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE MAÇ GOLLERİ
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