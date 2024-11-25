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Amorim Manchester United ile ilk maçında puan kaybetti

Amorim Manchester United ile ilk maçında puan kaybetti

09:5825/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig 12. haftasında Manchester United deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 2’ Marcus Rashford ve 43’ Omari Hutchinson’dan geldi. Manchester United 16 puanla 12. sırada yer alırken Ruben Amorim ilk maçına puan kaybıyla başlamış oldu. Ipswich Town - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İngiltere Premier League'in 12. maç haftasında Manchester United, 18. sıradaki Ipswich Town'a konuk oldu.


Mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.


Kırmızı şeytanların yeni teknik direktörü Ruben Amorim, takımıyla birlikte çıktığı ilk maça hızlı bir başlangıç yapsa da devamını getiremedi.


Marcus Rashford'ın 2. dakikada gelen golüyle 1-0 öne geçen ManU, 43. dakikada Omari Hutchinson'a engel olamadı.


Mücadelede başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Manchester United, ligde oynadığı son 5 maçın 3'ünde puan kaybetti.


16 puana yükselen İngiliz ekibi, zirvenin 15 puan gerisinde kaldı.


Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.


IPSWİCH TOWN - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ


Ipswich Town - Manchester United maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Ruben Amorim
#Manchester United
#Ipswich Town

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