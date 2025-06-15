Anadolu Efes’te Luca Banchi dönemi sona erdi: Yeni koç kim olacak?

Kulübün 15 Haziran 2025 tarihli resmi açıklamasında, “Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.