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Anadolu Efes’te Luca Banchi dönemi sona erdi: Yeni koç kim olacak?

Anadolu Efes’te Luca Banchi dönemi sona erdi: Yeni koç kim olacak?

15:2915/06/2025, Sunday
G: 15/06/2025, Sunday
Yeni Şafak
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Anadolu Efes, başantrenör Luca Banchi ile yollarını ayırdı. Efes, yeni sezonda iddialı bir isimle yola devam etmek istiyor. Peki, Anadolu Efes’in yeni başantrenör kim olacak? İşte detaylar.

Anadolu Efes Spor Kulübü, başantrenör Luca Banchi ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.


Kulübün 15 Haziran 2025 tarihli resmi açıklamasında, “Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ayrılığın nedeni olarak 2024-25 sezonunda beklenen başarıların elde edilememesi ve takımın EuroLeague’deki performansı gösterildi.

İtalyan başantrenör Luca Banchi, 2023 yazında Anadolu Efes’e katılmıştı. 2023-24 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde play-off yarı finaline ulaşan Efes, EuroLeague’de ise 17 galibiyetle 10. sırada kalarak play-in şansını kaybetmişti.

2024-25 sezonunda ise takım, EuroLeague’de 34 maçta 15 galibiyetle 12. sırada yer aldı ve yine play-off’lara kalamadı.


Basketbol Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe Beko’ya karşı finalde 4-2’lik seriyle şampiyonluğu kaçırdı.


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