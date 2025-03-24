Macaristan-Türkiye maçı sırasında Arda Güler ile tartışma yaşayan Dominik Szoboszlai, karşılaşma sonrası Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafa hazmedemediği için bir yorum yapmıştı. Milli oyuncumuz o kareyle birlikte skorbordu paylaşarak Macar oyuncuya yanıt verdi.
Macaristan-Türkiye maçı sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası Arda Güler ile Dominik Szoboszlai gerginlik yaşamış milli oyuncumuz sus işareti yapmıştı.
Hareketi hazmedemeyen Dominik Szobozlasi, 3-0 yenildikleri karşılaşma sonrası soluğu sosyal medyada aldı.
Macar oyuncu karşılaşma sonrası Arda Güler’in bulunduğu bir paylaşıma “1088 dakika” yorumu yazdı. (1088 dakika, Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'de aldığı süre.)
Milli oyuncumuz Arda Güler, Szoboszlai'nin yaptığı yoruma Instagram hesabından paylaşım yaparak karşılık verdi.
Güler, Macar oyuncu için "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.
Ayrıca maçın sonucunun yer aldığı görselde Macaristan Milli Takımı logosunun altında "Szoboszlai 1 Instagram yorumu" yer aldı.