Atalanta'dan Zaniolo atağı

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Nicolo Zaniolo için resmi adımlar atmaya başladı.
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Atalanta, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Atalanta'da Milan'dan kiralanan De Ketelaere'nin geri dönecek olması, Koopmeiners'ın Juventus başta olmak üzere dev kulüplerin radarında olması sonrası Zaniolo için düğmeye basıldı.
Hem kulüp hem de oyuncuyla temaslara başlayan İtalyan ekibinin ilk hedefi Zaniolo'yu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak.
Atalanta, bu konuda Galatasaray'a yaklaşık 18 milyon euroluk bir paket sunmaya hazırlanıyor,
İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in de uzun zamandır ilgilendiği Zaniolo da ülkesine dönmek istiyor.