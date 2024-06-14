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Spor

Atalanta'dan Zaniolo atağı

Umut Yılmaz
10:59 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Nicolo Zaniolo için resmi adımlar atmaya başladı.

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Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Atalanta, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

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Atalanta'da Milan'dan kiralanan De Ketelaere'nin geri dönecek olması, Koopmeiners'ın Juventus başta olmak üzere dev kulüplerin radarında olması sonrası Zaniolo için düğmeye basıldı. 

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Hem kulüp hem de oyuncuyla temaslara başlayan İtalyan ekibinin ilk hedefi Zaniolo'yu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak.

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Atalanta, bu konuda Galatasaray'a yaklaşık 18 milyon euroluk bir paket sunmaya hazırlanıyor, 

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İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in de uzun zamandır ilgilendiği Zaniolo da ülkesine dönmek istiyor. 

#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Atalanta
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