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Kylian Mbappe penaltı kaçırdı: Real Madrid deplasmanda mağlup oldu | ÖZET

Kylian Mbappe penaltı kaçırdı: Real Madrid deplasmanda mağlup oldu | ÖZET

10:035/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İspanya La Liga 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao’ya konuk oldu. Nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi Athletic Bilbao oldu. Kylian Mbappe maçın 68. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Milli yıldız Arda Güler ise maça 88. dakikada dahil oldu. Athletic Bilbao’nun galibiyet golleri Alex Berenguer ve Gorka Guruzeta’dan geldi. Athletic Bilbao - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İspanya LaLiga'da Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına konuk oldu.


Zorlu geçen mücadelede 2-1 mağlup olan Madrid ekibi, Barcelona ile puan farkının yeniden 4'e yükselmesine engel olamadı.


Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Berenguer, 80. dakikada ise Guruzeta kaydetti. 

Real Madrid'in tek golü ise 78. dakikada Bellingham'dan geldi.

Öte yandan karşılaşmanın 68. dakikasında Kylian Mbappe, penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturamadı.


Milli yıldız oyuna 88. dakikada dahil oldu.

Real Madrid 33 puanla 2. sırada yer alırken Athletic Bilbao kritik bir 3 puan alarak 29 puanla 4. sıraya yükseldi.


ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ


Athletic Bilbao - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Real Madrid
#Kylian Mbappe
#Arda Güler
#Athletic Bilbao

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