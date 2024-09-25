Barcelona Ter Stegen'in yerini yıldız isimle doldurdu: Anlaşma sağlandı

LaLiga ekiplerinden Barcelona, sakatlanan Marc ter Stegen'in yerine yıldız futbolcuyu getiriyor. Katalanlar, serbest statüde yer alan yıldız kaleciyle anlaşma sağladı. İşte Barça'nın kaleye emanet edeceği isim...
İspanyol devi Barcelona, kaleci Marc-André ter Stegen'in sakatlığı sonrası transferde mutlu sona ulaştı.
Alman kalecinin sağ diz patellar tendonunda kopma meydana gelmiş ve sezonu kapatmıştı.
Katalanlar, serbest statüde yer alan yıldız kaleciyle anlaşma sağladı.
Barcelona, Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ile el sıkıştı.
Szczesny, Ter Stegen'in yerine bir yıllık sözleşme imzalamak için emekliliğinden çıkacak.
34 yaşındaki file bekçisi, geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla toplamda 35 maça çıkmıştı.