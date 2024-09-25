EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Barcelona Ter Stegen'in yerini yıldız isimle doldurdu: Anlaşma sağlandı

Barcelona Ter Stegen'in yerini yıldız isimle doldurdu: Anlaşma sağlandı

19:0325/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

LaLiga ekiplerinden Barcelona, sakatlanan Marc ter Stegen'in yerine yıldız futbolcuyu getiriyor. Katalanlar, serbest statüde yer alan yıldız kaleciyle anlaşma sağladı. İşte Barça'nın kaleye emanet edeceği isim...

İspanyol devi Barcelona, kaleci Marc-André ter Stegen'in sakatlığı sonrası transferde mutlu sona ulaştı.


Alman kalecinin sağ diz patellar tendonunda kopma meydana gelmiş ve sezonu kapatmıştı.

Katalanlar, serbest statüde yer alan yıldız kaleciyle anlaşma sağladı.

Barcelona, Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ile el sıkıştı.

Szczesny, Ter Stegen'in yerine bir yıllık sözleşme imzalamak için emekliliğinden çıkacak.

34 yaşındaki file bekçisi, geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla toplamda 35 maça çıkmıştı.

#Barcelona
#Marc ter Stegen
#Wojciech Szczęsny
#Transfer

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi