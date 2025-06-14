Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor: İlk transfer Liverpool’dan!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transfer için gaza bastı. Siyah-beyazlılar Premier Lig devi Liverpool’da forma giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncu ile ilgileniyor. Liverpool’un, Florian Wirtz transferi için kaynak yaratma amacıyla 27 yaşındaki futbolcunun satışına izin vereceği belirtildi.

1 /6 Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



2 /6 Calcio Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Liverpool'da forma giyen Federico Chiesa'nın peşine düştü.



3 /6 Haberde, gelecek sezonda şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş'ın bir ilgisinin olduğu aktarıldı.

4 /6 Öte yandan siyah-beyazlıların Napoli'den Zambo Anguissa'yı da istediği belirtildi.



5 /6 MÜJDELİ HABER GELDİ Ayrıca İtalyanlar, Liverpool'un Wirtz transferinden dolay kaynak araması ve bu durumda 27 yaşındaki oyuncunun satışına izin vereceklerini yazdı.

