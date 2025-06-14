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Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor: İlk transfer Liverpool’dan!

Beşiktaş yılın bombasını patlatıyor: İlk transfer Liverpool’dan!

14:4914/06/2025, السبت
G: 14/06/2025, السبت
Yeni Şafak
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transfer için gaza bastı. Siyah-beyazlılar Premier Lig devi Liverpool’da forma giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncu ile ilgileniyor. Liverpool’un, Florian Wirtz transferi için kaynak yaratma amacıyla 27 yaşındaki futbolcunun satışına izin vereceği belirtildi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.


Calcio Mercato'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Liverpool'da forma giyen Federico Chiesa'nın peşine düştü.


Haberde, gelecek sezonda şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş'ın bir ilgisinin olduğu aktarıldı. 

Öte yandan siyah-beyazlıların Napoli'den Zambo Anguissa'yı da istediği belirtildi.


MÜJDELİ HABER GELDİ

Ayrıca İtalyanlar, Liverpool'un Wirtz transferinden dolay kaynak araması ve bu durumda 27 yaşındaki oyuncunun satışına izin vereceklerini yazdı.


GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 14 maça çıkan İtalyan kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.


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