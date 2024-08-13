Beşiktaş’a Barcelona’dan sol bek! Yılların tecrübesi bedavaya geliyor

Kadrosuna yaz döneminde birçok yıldız futbolcuyu katan Beşiktaş, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Chelsea ve Barcelona’da uzun yıllar forma giyen tecrübeli ismi radarına aldı. Şu anda kulüpsüz olan oyuncu için Beşiktaş yönetimi seferber oldu. Detaylar haberimizde.

1 / 15 Sol bek transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona ile kontratı sona eren futbolcuyu gündemine aldı.



2 / 15 Siyah beyazlı ekip, Barcelona forması giyen Marcos Alonso için harekete geçti.

3 / 15 Temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.



4 / 15 Siyah beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.

5 / 15 Kara Kartal'ın kurmayları Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.



6 / 15 Kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında Chelsea'den bedelsiz olarak Barcelona'ya geçen Marcos Alonso'nun İspanya kariyeri pek istediği gibi gitmedi.



7 / 15 İspanyol futbolcu geçen sezon yalnızca 8 maçta süre alabilmişti.

8 / 15 Tecrübeli futbolcunun çok sayıda talibi bulunduğu öğrenildi.

9 / 15 Bunlar arasında bazı Suudi Arabistan ekipleri de var.



10 / 15 Marcos Alonso kimdir, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?



Marcos Alonso, 28 Aralık 1990 tarihinde Madrid, İspanya'da doğdu.



11 / 15 Alonso, futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başladı.



12 / 15 2010 yılında İngiltere'ye transfer olan Alonso, Bolton Wanderers ile Premier League ve Championship'te mücadele etti.

13 / 15 2013 yılında İtalya'nın Fiorentina takımına geçiş yapan Alonso, burada kariyerini daha da ileriye taşıdı.

14 / 15 2016 yılında Alonso, Chelsea'ye transfer oldu ve burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.