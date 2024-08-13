Beşiktaş’a Barcelona’dan sol bek! Yılların tecrübesi bedavaya geliyor

Kadrosuna yaz döneminde birçok yıldız futbolcuyu katan Beşiktaş, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Chelsea ve Barcelona’da uzun yıllar forma giyen tecrübeli ismi radarına aldı. Şu anda kulüpsüz olan oyuncu için Beşiktaş yönetimi seferber oldu. Detaylar haberimizde.
Sol bek transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona ile kontratı sona eren futbolcuyu gündemine aldı.
Siyah beyazlı ekip, Barcelona forması giyen Marcos Alonso için harekete geçti.
Temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
Siyah beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.
Kara Kartal'ın kurmayları Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.
Kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında Chelsea'den bedelsiz olarak Barcelona'ya geçen Marcos Alonso'nun İspanya kariyeri pek istediği gibi gitmedi.
İspanyol futbolcu geçen sezon yalnızca 8 maçta süre alabilmişti.
Tecrübeli futbolcunun çok sayıda talibi bulunduğu öğrenildi.
Bunlar arasında bazı Suudi Arabistan ekipleri de var.
Marcos Alonso kimdir, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?
Marcos Alonso, 28 Aralık 1990 tarihinde Madrid, İspanya'da doğdu.
Alonso, futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başladı.
2010 yılında İngiltere'ye transfer olan Alonso, Bolton Wanderers ile Premier League ve Championship'te mücadele etti.
2013 yılında İtalya'nın Fiorentina takımına geçiş yapan Alonso, burada kariyerini daha da ileriye taşıdı.
2016 yılında Alonso, Chelsea'ye transfer oldu ve burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.
2022 yılında Alonso, kariyerine İspanya'ya dönerek Barcelona kulübünde devam etme kararı aldı.