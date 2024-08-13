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Spor

Beşiktaş’a Barcelona’dan sol bek! Yılların tecrübesi bedavaya geliyor

10:36 - 13/08/2024 mardi
Güncelleme: 10:37 - 13/08/2024 mardi
Yeni Şafak

Kadrosuna yaz döneminde birçok yıldız futbolcuyu katan Beşiktaş, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Chelsea ve Barcelona’da uzun yıllar forma giyen tecrübeli ismi radarına aldı. Şu anda kulüpsüz olan oyuncu için Beşiktaş yönetimi seferber oldu. Detaylar haberimizde.

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Sol bek transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona ile kontratı sona eren futbolcuyu gündemine aldı.


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Siyah beyazlı ekip, Barcelona forması giyen Marcos Alonso için harekete geçti. 

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Temmuz ayının başında Barcelona ile kontratı sona eren ve şu an boşta olan Marcos Alonso'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.


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Siyah beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. 

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Kara Kartal'ın kurmayları Marcos Alonso da dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.


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Kısa süre içerisinde bu bölgeye bir ismin katılacağı da gelen haberler arasında Chelsea'den bedelsiz olarak Barcelona'ya geçen Marcos Alonso'nun İspanya kariyeri pek istediği gibi gitmedi.


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İspanyol futbolcu geçen sezon yalnızca 8 maçta süre alabilmişti. 

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Tecrübeli futbolcunun çok sayıda talibi bulunduğu öğrenildi. 

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Bunlar arasında bazı Suudi Arabistan ekipleri de var.


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Marcos Alonso kimdir, kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?



Marcos Alonso, 28 Aralık 1990 tarihinde Madrid, İspanya'da doğdu.


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Alonso, futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başladı.


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2010 yılında İngiltere'ye transfer olan Alonso, Bolton Wanderers ile Premier League ve Championship'te mücadele etti.

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2013 yılında İtalya'nın Fiorentina takımına geçiş yapan Alonso, burada kariyerini daha da ileriye taşıdı. 

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2016 yılında Alonso, Chelsea'ye transfer oldu ve burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. 

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2022 yılında Alonso, kariyerine İspanya'ya dönerek Barcelona kulübünde devam etme kararı aldı.


#Beşiktaş
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#Marcos Alonso
il y a 17 heures
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