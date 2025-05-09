Beşiktaş’a Bundesliga’dan Alman panzeri: Marvin Ducksch kimdir?

PANATHİNAİKOS DA İLGİLENİYOR





Beşiktaş'ın yanı sıra, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un da Ducksch ile ilgilendiği; hatta Avrupa kupalarına katılma ihtimali yüksek olan Atina ekibinin oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi. Ancak şu ana kadar Werder Bremen ile resmi bir görüşme yapılmadığı bildirildi.



