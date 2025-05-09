Beşiktaş’a Bundesliga’dan Alman panzeri: Marvin Ducksch kimdir?

Beşiktaş’ta yeni sezon için golcü arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar Bundesliga ekiplerinden Bremen forması giyen Marvin Ducksch’u için girişimlere başladı. Kartal Alman golcü için tüm şartları zorlayacak. Peki, Marvin Ducksch kimdir? İşte detaylar.
Almanya Bundesliga kulüplerinden Werder Bremen, golcü oyuncusu Marvin Ducksch ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman basınına göre, kulüp 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Almanya'dan Bild gazetesi, Bremen'in gol yollarındaki en etkili ismi olan Ducksch için gelecek tekliflerin değerlendirileceğini yazdı.
Oyuncunun sözleşmesi geçtiğimiz ay otomatik olarak uzamıştı. Ancak kulüp yetkilileri, bu yaz transfer dönemini Ducksch'tan bonservis geliri elde edebilmek adına son büyük fırsat olarak görüyor.
Beşiktaş cephesi ise kadrosunu güçlendirmek için Avrupa pazarında hamleler yapmaya hazırlanıyor. Hücum hattında alternatif arayan siyah-beyazlıların, Ducksch'ın istikrarlı performansını yakından takip ettiği ifade edildi.
PANATHİNAİKOS DA İLGİLENİYOR
Beşiktaş'ın yanı sıra, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un da Ducksch ile ilgilendiği; hatta Avrupa kupalarına katılma ihtimali yüksek olan Atina ekibinin oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği iddia edildi. Ancak şu ana kadar Werder Bremen ile resmi bir görüşme yapılmadığı bildirildi.
"BİRKAÇ EURO İÇİN AYRILMAM"
Geçtiğimiz yaz döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan Ducksch, ocak ayında yaptığı açıklamada Bremen'den "birkaç euro için" ayrılmayacağını vurgulamıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Tecrübeli forvet, bu sezon 34 maçta 8 gol atıp 10 asist yaptı.
MARVİN DUCKSCH KİMDİR?
Marvin Ducksch, 7 Mart 1994 Dortmund doğumlu Alman profesyonel futbolcudur. Forvet (santrafor) mevkiinde oynayan Ducksch, şu anda Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giymekte ve Almanya milli takımında da yer almaktadır.
Futbol kariyerine dört yaşında BSV Fortuna Dortmund 58'de, babası Klaus Ducksch'ün antrenörlüğünde başladı. 2002'de Borussia Dortmund altyapısına katılan Ducksch, burada yeteneğiyle dikkat çekti ve U17 liginde 33 golle gol krallığına ulaştı.
Profesyonel kariyerine Borussia Dortmund II ile başlayan Ducksch, 2012'de 3. Liga'da ilk maçına çıktı ve 2013'te Dortmund'un A takımında DFB-Pokal'da gol attı. Kariyeri boyunca SC Paderborn, FC St. Pauli, Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf ve Hannover 96 gibi takımlarda oynadı. 2021'de Werder Bremen'e transfer oldu