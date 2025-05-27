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Beşiktaş’tan Ada’ya büyük çıkarma: 20 milyon euroluk yıldız hedefte!

Beşiktaş’tan Ada’ya büyük çıkarma: 20 milyon euroluk yıldız hedefte!

11:3327/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Premier Lig’in parlayan sağ beki için harekete geçti. Nijeryalı yıldız sözleşmesinin son yılına girerken siyah-beyazlıların savunma hattını güçlendirme planının kilit ismi oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.


Siyah- Beyazlılar'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı sağ bek Ola Aina ile ilgilendiği öne sürüldü.

1 SENESİ KALDI


İngiliz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde somut adımlar atılabileceği de gelen haberler arasında.


Nijerya Milli Takımı ile 40 maça çıkan Aina'ya güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor.


BU SEZON NE YAPTI?


Bu sezon İngiliz ekibiyle 37 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


OLA AİNA KİMDİR?


Temitayo Olufisayo Olaoluwa "Ola" Aina, 8 Ekim 1996’da Londra, İngiltere’de doğan, Nijerya asıllı profesyonel futbolcudur. Sağ bek, sol bek ve kanat bek pozisyonlarında oynayan çok yönlü bir defans oyuncusu olan Aina, şu anda Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta forma giymektedir.



28 yaşında, 1,84 m boyunda ve sağ ayaklıdır. Nijerya Milli Takımı’nda 40’tan fazla maçta görev almış ve 2023 Afrika Uluslar Kupası’nda yarı finale ulaşan kadroda yer almıştır.

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