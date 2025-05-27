Beşiktaş’tan Ada’ya büyük çıkarma: 20 milyon euroluk yıldız hedefte!

OLA AİNA KİMDİR?





Temitayo Olufisayo Olaoluwa "Ola" Aina, 8 Ekim 1996’da Londra, İngiltere’de doğan, Nijerya asıllı profesyonel futbolcudur. Sağ bek, sol bek ve kanat bek pozisyonlarında oynayan çok yönlü bir defans oyuncusu olan Aina, şu anda Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta forma giymektedir.







