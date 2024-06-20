Beşiktaş’tan dev transfer: Hasan Arat Arabistan’a transferi bitirmeye gitti

Yeni sezon transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. İlk transferini Gabriel Paulista ile gerçekleştiren siyah-beyazlılar sezona ses getirecek yeni bir transfer için harekete geçti. Başkan Hasan Arat yıldız oyuncu için bizzat devreye girdi. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Beşiktaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

2 / 8 Siyah-beyazlılar Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen İspanyol yıldız Aymeric Laporte'yi renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

3 / 8 Gabriel Paulista'nın ardından savunmaya tecrübeli bir yıldız daha getirmek isteyen Beşiktaş'ın, bonservisi Al-Nassr'da olan Fransız asıllı İspanyol futbolcu Aymeric Laporte ile ilgilendiği öne sürüldü.

4 / 8 Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Hasan Arat'ın, yakın arkadaşı Al-Nassr Başkanı Musalli Al Muammar'la bir araya gelerek bu transferde sonuç almayı planladığı belirtildi.

5 / 8 İspanyol yıldız, geçen yaz 27 milyon euro karşılığı Manchester City'den Suudi ekibine transfer olmuştu.

6 / 8 30 yaşındaki stoper geride kalan sezonda 40 maçta 4 gol-1 asistlik katkı verdi.



7 / 8 Al-Nassr'ın kısa süre önce Laporte'ye gelen 6 milyon euroluk bir teklifi geri çevirdiği biliniyor.