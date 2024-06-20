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Spor

Beşiktaş’tan dev transfer: Hasan Arat Arabistan’a transferi bitirmeye gitti

15:04 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:10 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Yeni sezon transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. İlk transferini Gabriel Paulista ile gerçekleştiren siyah-beyazlılar sezona ses getirecek yeni bir transfer için harekete geçti. Başkan Hasan Arat yıldız oyuncu için bizzat devreye girdi. Detaylar haberimizde.

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Beşiktaş’ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Siyah-beyazlılar Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen İspanyol yıldız Aymeric Laporte'yi renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

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Gabriel Paulista'nın ardından savunmaya tecrübeli bir yıldız daha getirmek isteyen Beşiktaş'ın, bonservisi Al-Nassr'da olan Fransız asıllı İspanyol futbolcu Aymeric Laporte ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Hasan Arat'ın, yakın arkadaşı Al-Nassr Başkanı Musalli Al Muammar'la bir araya gelerek bu transferde sonuç almayı planladığı belirtildi.

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İspanyol yıldız, geçen yaz 27 milyon euro karşılığı Manchester City'den Suudi ekibine transfer olmuştu.

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30 yaşındaki stoper geride kalan sezonda 40 maçta 4 gol-1 asistlik katkı verdi.


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Al-Nassr'ın kısa süre önce Laporte'ye gelen 6 milyon euroluk bir teklifi geri çevirdiği biliniyor.

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Aymeric Laporte

#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Al Nassr
#Aymeric Laporte
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