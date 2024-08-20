Beşiktaş’tan Lazio’ya bir atak daha: Immobile’nin takım arkadaşı geliyor

Yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla damga vuran Beşiktaş, Lazio’dan bir oyuncuya daha talip oldu. Immobile ile yıllarca beraber forma terleten yıldız futbolcunun Lazio’dan ayrılması bekleniyor. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve son olarak orta sahaya Cher Ndour'u transfer eden Beşiktaş'ta gündeme İtalya'dan bir isim daha geldi.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Lazio'dan Immobile'yı kadrosuna katan Beşiktaş, İtalyan ekibinden ayrılması ihtimaller dahilinde olan Matias Vecino'yu da soruşturdu.
Haberde Beşiktaş haricinde başka Türk takımlarının da nabız yokladığı iddia edilirken oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 yıldan daha az süre kalması oyuncuyu ilgi sebebi yapan durumlardan olduğu da belirtildi.
Geçen sezon Lazio ile 41 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha 7 gol attı 1 asist yaptı.
Matias Vecino kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
24 Ağustos 1991 tarihinde Montevideo, Uruguay'da doğmuştur.
Hem defansif hem de ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayabilen Vecino, özellikle oyun görüşü, pas yeteneği ve fiziksel gücü ile tanınır.
Kariyer Geçmişi
Nacional: Vecino, futbol kariyerine Uruguay'ın köklü kulüplerinden Club Nacional de Football'da başlamıştır. Burada genç yaşta profesyonel futbol hayatına adım atmıştır.
Empoli: 2012 yılında, İtalya'nın Empoli kulübüne transfer olmuş ve burada gelişimini sürdürmüştür. Empoli'deki performansı, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmiştir.
Fiorentina: 2015 yılında, İtalya'nın Fiorentina kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina'da gösterdiği başarılı performansla adını duyurmuştur.
Inter Milan: 2017 yılında, İtalya'nın büyük kulüplerinden Inter Milan'a transfer olmuştur. Inter'de, özellikle 2020-2021 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadığı dönemde önemli bir rol oynamıştır.
Lazio: 2022 yılında, Lazio'ya transfer olmuştur. Lazio'da da orta saha oyununu etkili bir şekilde sürdürmektedir.