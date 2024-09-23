Bright Osayi-Samuel iyileşti mi, sakatlığı ne zaman bitecek?

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Belçika temsilcisi Union SG ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi müjdeli haber Bright Osayi-Samuel’den geldi. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında oynayacağı Union SG maçı hazırlıklarına devam etti.
Bileğindeki sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Jose Mourinho gözetiminde gerçekleşen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.
Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel de takımla çalıştı.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon 3'ü Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 2'si Trendyol Süper Lig olmak üzere 5 maçta sarı lacivertli formayı giydi ve 1 asist üretti.
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe 26 Eylül Perşembe günü Union SG ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde TSİ 19:45'de karşı karşıya gelecek.