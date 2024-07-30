Bright Osayi-Samuel: ‘Mourinho çok korkutucu ama…’

Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lugano ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde konuştu. Maçı değerlendiren Nijeryalı yıldız Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bright Osayi-Samuel, seyircileri önünde çıkacakları ilk maç için sabırsızlandığını dile getirdi.
1 gollük bir avantajla maça çıkacaklarını aktaran Osayi-Samuel, "Yarınki maç çok önemli. Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle ilişkim iyi. Güzel bir grubumuz var.
Djiku ve Jayden 2 yakın arkadaşım. Bu yakınlığı sahaya yansıtıp bir fark yaratmak istiyoruz. Benim için kanat, bek ya da sağ bek değişmiyor.
Nasıl oynarsak oynayalım işim hem defans hem atak yapmak, çok fark olacağını düşünmüyorum. Jesus zamanında 3'lü oynamıştım. Hocamız farklı, ondan yeni şeyler öğreniyorum." şeklinde görüş belirtti.
Mourinho'nun bazen korkutucu olabildiğini aktaran 26 yaşındaki oyuncu, "Mourinho korkutucu ama aynı zamanda çok hoş biri.
Onunla çalışmak büyük onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyorum.
Oyuncuya özgüven de aşılıyor.
Bu sene onunla çalışırken çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Gol ve asist olarak kendimi geliştirmek istiyorum.
Tadic ve İrfan gibi oyuncularla oynamayı seviyorum. Arkaya sarkma imkanım oluyor ve bu da gol ve asist ihtimalimi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.