Bruno Petkovic artık Süper Lig'de: Transferi resmen açıklandı

Son olarak Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb forması giyen golcü oyuncu Bruno Petkovic Süper Lig'e transfer oldu. İşte 30 yaşındaki forvetin yeni adresi...
Dinamo Zagreb forması giyen golcü oyuncu Bruno Petkovic'in Süper Lig'e transferi gerçekleşti.
Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor, son olarak Dinamo Zagreb forması giyen Petkovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Körfez ekibinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Bruno Petković'in, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile prensip anlaşmasına varılmıştır.
Bruno Petković, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için Cuma günü şehrimize gelecektir."
Kocaelispor, 30 yaşındaki golcü oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Petkovic'in 1.5 milyon euro maaş kazanacağı öğrenildi.
Geride bıraktığımız sezon toplamda 26 maça çıkan Petkovic, 6 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.