Çok konuşulacak transfer hamlesi: 11 yıl önce transfer ettiler, 1 maça bile çıkmadı!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu sezon hem Onana hem de Altay’dan beklediği performansı göremeyen Kırmızı Şeytanlar, çok konuşulacak bir transfer hamlesine imza atmak üzere. Detaylar haberimizde.
Yeni sezon öncesi kaleci takviyesi planlayan Manchester United'dan bir garip transfer hamlesi geldi.
Relevo'nun haberine göre Manchester United, Torino'dan ayrılmaya hazırlanan Vanja Milinkovic-Savic ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Bu olası transferi garip kılan ise Vanja Milinkovic-Savic'in Manchester United geçmişi.
28 yaşındaki Sırp kaleci, 2014-15 sezonu öncesi Vojvodina'dan 1.75 milyon euroya transfer edilmişti.
Sezonu Sırp ekibinde geçiren Milinkovic-Savic, 2015-16 sezonunun ilk yarısında Manchester United'a gelmiş ancak maça dahi çıkamadan Lechia Gdansk'a gönderilmişti.
Anlaşma sağlanması halinde Vanja Milinkovic-Savic 9.5 yıl aradan sonra tekrar Manchester United'ın yolunu tutacak.