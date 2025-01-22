Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan, imzayı atmak üzere. Shakhtar Donetsk formasıyla bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki futbolcu 36 maçta 8 gol 2 asist kaydetti. Peki, Danylo Sikan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

1 /7 Danylo Sikan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Danylo Sikan Ukraynalı bir profesyonel futbolcudur. İşte hakkında detaylı bilgiler:



2 /7 Kimdir: Danylo Sikan, santrafor pozisyonunda oynayan bir futbolcudur. Yaşı: 16 Nisan 2001 doğumlu, bu nedenle 2025 yılında 23 yaşında. Nereli: Zhytomyr, Ukrayna doğumludur.



3 /7 Hangi Takımlarda Oynadı? Shakhtar Donetsk: Sikan, kariyerinin büyük bir bölümünü Shakhtar Donetsk'te geçirdi.

4 /7 Kulüple 2020'den beri profesyonel sözleşmesi bulunuyor ve 2028 yılına kadar uzatıldı.





5 /7 Hansa Rostock: 2022'nin Ocak ayında kiralık olarak Hansa Rostock'ta oynadı.

6 /7 Danylo Sikan, Shakhtar Donetsk'te genç takımlardan yetişmiş ve 2020'de A takıma yükselmiştir.