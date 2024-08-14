Uzun zamandır kanat sıkıntısı Beşiktaş aradığı kanı Portekiz Ligi’nde buldu. Transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren siyah-beyazlılar, Rafa Silva’nın eski takım arkadaşını getirmek için çalışmalara başladı. Takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldız için tüm şartlar zorlanacak. Detaylar haberimizde.
Yeni sezona 5-0'lık Galatasaray ve 2-0'lık Samsunspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, sezon öncesi yaptığı yıldız transferler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi dünyaca yıldızı isimleri kadrosuna katan Kartal, ses getirecek bir transferini daha açıklamaya artık çok yaklaştı.
Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, David Neres'in transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Kırmızı-beyazlı ekipten ayrılmak istediği bilinen yıldız kanat oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Geçen sezon Benfica'da beraber forma giydiği ve takımda en iyi anlaştığı isimlerin başında gelen Rafa Silva'nın da siyah-beyazlılarda forma giymesinin bu transfere oldukça pozitif bir katkısının olacağı belirtildi.
David Neres, 2023-2024 sezonunda Benfica forması ile tüm kulvarlarda 35 resmi maça çıktı.
Yıldız oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 10 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
David Neres kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
David Neres Campos, 3 Mart 1997 tarihinde São Paulo, Brezilya'da doğdu. Futbola olan ilgisini erken yaşlarda gösteren Neres, futbol kariyerine yerel kulüplerden biri olan São Paulo FC'nin altyapısında başladı.
David Neres, São Paulo'nun A takımına 2016 yılında yükseldi.
2017 yılında, Neres, Hollanda'nın Ajax takımına transfer oldu. Ajax'ta geçirdiği süre boyunca, Eredivisie'de ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici performanslar sergiledi.
2022 yılında, Neres, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübüne transfer oldu.
Burada 1 yıl oynadıktan sonra Benfica’ya 15 milyon euroya transfer oldu.
Sambacının güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.