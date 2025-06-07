Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Devin Özek'in ilk transferi ortaya çıktı: Dünyaca ünlü golcü ile görüşmeler başladı

Devin Özek'in ilk transferi ortaya çıktı: Dünyaca ünlü golcü ile görüşmeler başladı

Haber Merkezi
09:557/06/2025, samedi
G: 7/06/2025, samedi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli kulüpte futbol yapılanması adına değişiklikler yaşanırken, daha önce Bayer Leverkusen'da görev yapmış olan Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak atandı. Özek'in gerçekleştirmek istediği ilk transfer belli oldu.

Fenerbahçe'de yönetim bu sezon özellikle forvet transferine büyük önem veriyor ve ses getirecek bir yıldıza imza attırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’nin listesinde birçok yıldız var.

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü Devin Özek de gelir gelmez çalışmalara başladı.

Hatta Özek'in gerçekleştirmek istediği ilk transfer de ortaya çıktı.

Sarı lacivertliler, Victor Boniface için devreye girmiş durumda.

Alman basınında yer alan haberlerde, yeni teknik direktör Erik ten Hag’ın, Nijeryalı oyuncuyu istemediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin de Boniface için harekete geçtiği kaydedildi.

Devin Özek’in eski kulübüyle masaya oturduğu öğrenilirken, Leverkusen'ın 40 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

#Fenerbahçe
#Devin Özek
#Victor Boniface
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanır? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışanların alacağı ek mesai tutarları