Devin Özek'in ilk transferi ortaya çıktı: Dünyaca ünlü golcü ile görüşmeler başladı

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli kulüpte futbol yapılanması adına değişiklikler yaşanırken, daha önce Bayer Leverkusen'da görev yapmış olan Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak atandı. Özek'in gerçekleştirmek istediği ilk transfer belli oldu.

1 /8 Fenerbahçe'de yönetim bu sezon özellikle forvet transferine büyük önem veriyor ve ses getirecek bir yıldıza imza attırmayı hedefliyor.

2 /8 Fenerbahçe’nin listesinde birçok yıldız var.

3 /8 Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü Devin Özek de gelir gelmez çalışmalara başladı.

4 /8 Hatta Özek'in gerçekleştirmek istediği ilk transfer de ortaya çıktı.

5 /8 Sarı lacivertliler, Victor Boniface için devreye girmiş durumda.

6 /8 Alman basınında yer alan haberlerde, yeni teknik direktör Erik ten Hag’ın, Nijeryalı oyuncuyu istemediği iddia edildi.

7 /8 Fenerbahçe'nin de Boniface için harekete geçtiği kaydedildi.