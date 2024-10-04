Dortmund’da şok sakatlık: Nuri Şahin alternatif arıyor

Şampiyonlar Ligi’nde ve Bundesliga’da iyi bir başlangıç yapan Borussia Dortmund sakatlık şoku yaşıyor. Nuri Şahin’in takımda vazgeçilmez bir parça olarak gördüğü yıldız futbolcu sakatlandı. Oyuncu sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak. Detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı aldığı 7-1'lik sükseli galibiyetle dikkat çeken Borussia Dortmund'a kötü haber geldi.
Nuri Şahin'in ekibinde Karim Adeyemi, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Borussia Dortmund'da bu sezon 8 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.
Adeyemi, Şampiyonlar Ligi’nde Celtic maçında 3 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Sakatlık sürecinde oyuncunun yerine Julien Duranville’nin oynaması bekleniyor.