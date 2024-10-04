Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dortmund’da şok sakatlık: Nuri Şahin alternatif arıyor

Dortmund’da şok sakatlık: Nuri Şahin alternatif arıyor

16:064/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi’nde ve Bundesliga’da iyi bir başlangıç yapan Borussia Dortmund sakatlık şoku yaşıyor. Nuri Şahin’in takımda vazgeçilmez bir parça olarak gördüğü yıldız futbolcu sakatlandı. Oyuncu sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak. Detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı aldığı 7-1'lik sükseli galibiyetle dikkat çeken Borussia Dortmund'a kötü haber geldi.

Nuri Şahin'in ekibinde Karim Adeyemi, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.


Borussia Dortmund'da bu sezon 8 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.


Adeyemi, Şampiyonlar Ligi’nde Celtic maçında 3 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.


Sakatlık sürecinde oyuncunun yerine Julien Duranville’nin oynaması bekleniyor. 

#Borussia Dortmund
#Nuri Şahin
#Karim Adeyemi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?