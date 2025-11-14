Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi’nde de yok! Eren Elmalı hangi maçları kaçıracak?

Şampiyonlar Ligi’nde de yok! Eren Elmalı hangi maçları kaçıracak?

10:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bahis nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaraylı futbolcuların cezaları açıklandı. Alınan hak mahrumiyeti kararı, Eren Elmalı'nın Şampiyonlar Ligi'nde de takımdan ayrı kalacağı anlamına geliyor. Peki, Eren Elmalı hangi maçları kaçıracak, ne kadar ceza aldı? İşte detaylar.

PFDK, bahis soruşturması kapsamında sevk edilen futbolculara cezalarını kesti.


Eren Elmalı ne kadar ceza aldı?



Galatasaray’dan Eren Elmalı’ya 45 gün, Metehan Baltacı’ya ise 9 ay hak mahrumiyeti verildi.


Eren Elmalı’nın 45 günlük cezası, UEFA disiplin kurallarına göre Şampiyonlar Ligi maçlarında da geçerli olacak.


Bu nedenle 25 yaşındaki sol bek, Union Saint-Gilloise ve Monaco deplasmanlarında forma giyemeyecek; cezası Aralık sonunda bitecek ve takıma dönebilecek.


Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Eren Elmalı, 3 gol atmıştı.


Eren Elmalı hangi maçları kaçıracak?


Galatasaray - Gençlerbirliği

Galatasaray - Union Saint-Gillolise

Fenerbahçe - Galatasaray

Galatasaray - Samsunspor

Monaco - Galatasaray

Antalyaspor - Galatasaray

Galatasaray - Kasımpaşa


#Eren Elmalı
#Galatasaray
#Metehan Baltacı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI: İstanbul Posta Kodu Kaçtır? İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları