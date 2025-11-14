Bahis nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaraylı futbolcuların cezaları açıklandı. Alınan hak mahrumiyeti kararı, Eren Elmalı'nın Şampiyonlar Ligi'nde de takımdan ayrı kalacağı anlamına geliyor. Peki, Eren Elmalı hangi maçları kaçıracak, ne kadar ceza aldı? İşte detaylar.

1 /6 PFDK, bahis soruşturması kapsamında sevk edilen futbolculara cezalarını kesti.



2 /6 Eren Elmalı ne kadar ceza aldı?



Galatasaray’dan Eren Elmalı’ya 45 gün, Metehan Baltacı’ya ise 9 ay hak mahrumiyeti verildi.



3 /6 Eren Elmalı’nın 45 günlük cezası, UEFA disiplin kurallarına göre Şampiyonlar Ligi maçlarında da geçerli olacak.



4 /6 Bu nedenle 25 yaşındaki sol bek, Union Saint-Gilloise ve Monaco deplasmanlarında forma giyemeyecek; cezası Aralık sonunda bitecek ve takıma dönebilecek.



5 /6 Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Eren Elmalı, 3 gol atmıştı.

