Eski hakemler açıkladı: Becao’nun Arda’ya yaptığı müdahale penaltı mı?

BECAO’NUN ARDA’YA YAPTIĞI MÜDAHALE PENALTI MI?

Bülent Yıldırım: Arda'nın forması mücadelede komple çıktı. Arda formasını giymeye çalışırken bir de çelme taktı. İki tane penaltı yaptı Becao, ikisi de kaçtı. Rakibin formasını tutup çekti, top oyundayken rakibine çelme de taktı. VAR bunu nasıl görmez.



