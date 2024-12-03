Eski hakemler açıkladı: Becao’nun Arda’ya yaptığı müdahale penaltı mı?

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Fenerbahçe’nin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta birçok penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu. Maçın ardından eski hakemler pozisyonları değerlendirdi. Peki, Becao’nun Arda’ya yaptığı müdahale penaltı mı? İşte sorunun cevabı.
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 32’ye çıkararak lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer aldı.
Maçın 29. dakikasında Rodrigo Becao'nun Arda Kızıldağ'a müdahalesindeki devam kararı tartışma konusu oldu.
Hakem Alper Akarsu bu pozisyonda devam kararı aldı.
Tartışmalı kararı eski hakemler yorumladı.
beIN Trio'da Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban bu pozisyonu değerlendirdi.
BECAO’NUN ARDA’YA YAPTIĞI MÜDAHALE PENALTI MI?
Bülent Yıldırım: Arda'nın forması mücadelede komple çıktı. Arda formasını giymeye çalışırken bir de çelme taktı. İki tane penaltı yaptı Becao, ikisi de kaçtı. Rakibin formasını tutup çekti, top oyundayken rakibine çelme de taktı. VAR bunu nasıl görmez.
Deniz Çoban: Önce karşılıklı mücadele. Sonra Arda'nın forması yukarı çıktı. Devam kararı yanlış, penaltı gerekir.
Bahattin Duran: Önce ikisi de birbirini tuttu. Becao, ardından ısrarlı bir şekilde çekip formayı tutup çıkarttı. Formayı giymeye çalışırken sportmenlik dışı bir hareket yaparak Becao, rakibini düşürdü. Net bir penaltı.