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Spor

EURO 2024'e damga vuran kaleci: 850 bin euroydu artık 40 milyon euro

16:44 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:14 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalan Gürcistan'da file bekçisi Giorgi Mamardashvili, performansıyla değerine değer kattı.

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EURO 2024'te boy gösteren Gürcistan, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

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Gürcüler, tarihlerinde ilk kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.

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Gürcistan, A Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda lider Portekiz'i 2-0 yenerek en iyi üçüncüler arasına girdi.

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Gürcistan, son 16 turunda şampiyonanın favorilerinden İspanya ile karşılaşacak.

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Gürcistan'ın file bekçisi Giorgi Mamardashvili, performansıyla grup maçlarına damga vurdu.

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23 yaşındaki eldiven, 20 kezle turnuvanın en fazla kurtarış yapan ismi oldu.

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Genç file bekçisi kalesinde ise 4 gol gördü.

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Giorgi Mamardashvili'nin piyasa değerindeki yükseliş de dikkati çekti.

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1 Ocak 2022'de Dinamo Tiflis'ten 850 bin euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Giorgi Mamardashvili'nin güncel piyasa değeri 35-40 milyon euro olarak gösteriliyor.

#EURO 2024
#Gürcistan
#Giorgi Mamardashvili
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