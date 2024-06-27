EURO 2024'e damga vuran kaleci: 850 bin euroydu artık 40 milyon euro

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalan Gürcistan'da file bekçisi Giorgi Mamardashvili, performansıyla değerine değer kattı.
EURO 2024'te boy gösteren Gürcistan, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
Gürcüler, tarihlerinde ilk kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.
Gürcistan, A Milli Takımımızın da bulunduğu F Grubu'nda lider Portekiz'i 2-0 yenerek en iyi üçüncüler arasına girdi.
Gürcistan, son 16 turunda şampiyonanın favorilerinden İspanya ile karşılaşacak.
Gürcistan'ın file bekçisi Giorgi Mamardashvili, performansıyla grup maçlarına damga vurdu.
23 yaşındaki eldiven, 20 kezle turnuvanın en fazla kurtarış yapan ismi oldu.
Genç file bekçisi kalesinde ise 4 gol gördü.
Giorgi Mamardashvili'nin piyasa değerindeki yükseliş de dikkati çekti.
1 Ocak 2022'de Dinamo Tiflis'ten 850 bin euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Giorgi Mamardashvili'nin güncel piyasa değeri 35-40 milyon euro olarak gösteriliyor.