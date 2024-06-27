EURO 2024'te Süper Lig'den 6 yabancı futbolcu kaldı

Gaziantep FK'den Florin Nita ve Deian Sorescu, Trabzonspor'un Gaziantep FK'den yeni transferi Denis Draguş ile Konyaspor'dan Alexandru Cicaldau Romanya ile yollarına devam ediyor. Trabzonsporlu Thomas Meunier Belçika, Alanyasporlu Jure Balkovec de Slovenya ile çeyrek finale çıkmak için sahaya çıkacak.