Trendyol Süper Lig 13. haftasında Eyüpspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ev sahibi Eyüpspor 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Goller dakika 27’ Ahmet Kutucu, 55’ Dal Varesanovic ve 75’ Ali Sowe’den geldi. Eyüpspor bu sonuçla 22 puanla maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise kritik bir 3 puan alarak 16 puanla 9. sırada yer aldı. Eyüpspor - Çaykur Rizespor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Trendyol Süper Lig 13. haftasında Eyüpspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

2 /7 Maçın 27. dakikasında ev sahibi Eyüpspor Ahmet Kutucu’nun nefis golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



3 /7 İkinci yarıda daha baskılı oynayan Çaykur Rizespor 55. dakikada Dal Varesanovic ve 75. dakikada Ali Sowe’un golleri ile 2-1 öne geçti ve 3 puanın sahibi oldu.



4 /7 Maçın 90+1’inci dakikasında Amir hadziahmetovic kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

5 /7 Eyüpspor maç fazlasıyla 22 puanla 4. sırada yer aldı.

6 /7 Çaykur Rizespor ise bu sonuçla 16 puana yükselerek 9. sırada yer aldı. İşte özet…

