Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fas asıllı İspanyol futbolcuya ırkçı saldırı

Fas asıllı İspanyol futbolcuya ırkçı saldırı

15:0417/02/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında oynanan Espanyol-Athletic Bilbao maçında konuk ekibin forveti Maroan Sannadi, ev sahibi taraftarların ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu Inaki Williams, maçın hakemi Guillermo Cuadra Fernandez'e takım arkadaşı Sannadi'nin ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi.

La Liga'da ırkçılığa karşı uygulanan protokolü devreye sokan hakem, oyunu durdurdu ve stattaki skorboardda ırkçılığı kınayan bir mesaj yayımlandı.

Maçın ardından Espanyol ve Athletic Bilbao kulüpleri, Fas asıllı İspanyol futbolcu Sannadi'ye yapılan ırkçı saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı.

Yaşanan olayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Inaki Williams, "Ne yazık ki birçok yerde meydana gelen bir durum, hiçbir statta olmasını istemeyiz. Bu sorunun üzerine hepimiz beraber gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ise böyle bir hadisenin yaşanmasını kimsenin istemediğini ve ırkçılık sorununun çözümü için herkesin birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

#La Liga
#Inaki Williams
#Espanyol
#Athletic Bilbao

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?