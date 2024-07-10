Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe özel maçta Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Hajduk'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Durdov attı. Fenerbahçe - Hajduk Split maçını özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Hırvat temsilcisi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Mourinho yönetiminde Fenerbahçe hazırlık döneminde ilk yenilgisini almış oldu.
Fenerbahçe, üçüncü ve son hazırlık maçını 13 Temmuz Cumartesi günü Fransız temsilcisi Strasbourg ile oynayacak ve maçın ardından İstanbul'a dönecek.