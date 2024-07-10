Spor

Fenerbahçe hazırlık maçında Hajduk Split'e mağlup |ÖZET

22:04 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:12 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe özel maçta Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Hajduk'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Durdov attı. Fenerbahçe - Hajduk Split maçını özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Hırvat temsilcisi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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Mourinho yönetiminde Fenerbahçe hazırlık döneminde ilk yenilgisini almış oldu.

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Fenerbahçe, üçüncü ve son hazırlık maçını 13 Temmuz Cumartesi günü Fransız temsilcisi Strasbourg ile oynayacak ve maçın ardından İstanbul'a dönecek.

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FENERBAHÇE - HAJDUK SPLİT ÖZET


Fenerbahçe - Hajduk Split maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Fenerbahçe
#Hajduk Split
#Hazırlık maçı
22 dakika önce
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