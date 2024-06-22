Fenerbahçe golcüsünü buldu: Bir Batshuayi gitti, bir Batshuayi geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’a transfer olan Michy Batshuayi’nin alternatifini buldu. Serie A devinde forma giyen oyuncu için Fenerbahçe yönetimi seferber olacak. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de yeni sezon golcü arayışları sürüyor.
Geçen sezonun başarılı ismi Michy Batshuayi’yi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe forvet bölgesine yıldız takviyesi yapacak.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Fiorentina'da oynayan 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi.
Geçen sezon 33 maçta 3 gol, 3 asist kaydeden futbolcuya 8 milyon Euro değer biçiliyor.
Oyuncu yedek forvet olarak düşünülüyor.
Nzola’nın profesyonel futbol kariyeri, İtalya’da Virtus Francavilla takımında başladı. 2016 yılında bu kulübe transfer olan Nzola, burada sergilediği performansla dikkat çekti.
Nzola, 2017 yılında Carpi'ye transfer oldu ve Serie B'de forma giyme fırsatı yakaladı.
2018 yılında Trapani'ye transfer olan Nzola, burada geçirdiği iki sezonda istikrarlı bir performans sergiledi. Trapani formasıyla 33 maça çıkan ve 6 gol atan Nzola, takımının Serie B’ye yükselmesine katkı sağladı.
Nzola, 2020 yılında Spezia’ya transfer oldu ve burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Spezia formasıyla Serie A’da mücadele eden Nzola, 100’den fazla maça çıkarak 30’dan fazla gol kaydetti.
2023 yılında Fiorentina'ya transfer olan Nzola, burada da etkileyici performansını sürdürmeye devam etti.
Fiorentina formasıyla çıktığı maçlarda attığı gollerle takımının Serie A’daki konumunu güçlendiren Nzola, hem ligde hem de Avrupa kupalarında etkili bir performans sergiledi.