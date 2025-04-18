Fenerbahçe Liverpool'un yıldızını gündemine aldı! Taraftarı heyecanlandıran hamle

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, Liverpool forması giyen yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre transfer çalışmalarına hız veren sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim Federico Chiesa oldu.
Mourinho'nun talebi üzerine kolları sıvayan yönetim, 27 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Liverpool'un kapısını çalacak.
Futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada merakla takip edilmeye başlandı.
Liverpool'da bu sezon 12 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.