Fenerbahçe Saint-Maximin'i gönderip yerine o futbolcuyu alacak

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılıyor. Mourinho'nun sistemine uyum sağlayamayan Fransız futbolcu, Arabistan'a geri dönüyor. Fenerbahçe'nin Saint- Maximin'in yerine transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı.

1 /8 Ara transfer döneminde Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.

2 /8 Sarı-lacivertlilerde sezon başı Al-Ahli kulübünden kiralık olarak transfer edilen Allan Saint-Maximin'in Arabistan'a geri döneceği iddia edildi.

3 /8 Fransız kanat oyuncusu sergilediği performans ve Mourinho'nun sistemine uyum sağlayamadığı için gözden düştü. Bu yüzden eski kulübüne geri döneceği öğrenildi.

4 /8 Al-Ahli, Allan Saint-Maximin’in 8 Milyon Euro kiralama ücretinin 4 Milyon Euro’sunu Fenerbahçe’ye geri ödeme yapacak.



5 /8 27 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılığı sonrası sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı.

6 /8 Fenerbahçe, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bazoumana Toure'yi kadrosuna katmak istiyor.

7 /8 Sarı-lacivertli yetkililer, genç futbolcunun bonservisiyle transferi için İsveç ekibiyle görüşmelere başladı. Hammarby'nin ilk etapta 20 milyon euro istediği öğrenildi.