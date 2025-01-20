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Fenerbahçe Saint-Maximin'i gönderip yerine o futbolcuyu alacak

Fenerbahçe Saint-Maximin'i gönderip yerine o futbolcuyu alacak

22:0120/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılıyor. Mourinho'nun sistemine uyum sağlayamayan Fransız futbolcu, Arabistan'a geri dönüyor. Fenerbahçe'nin Saint- Maximin'in yerine transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerde sezon başı Al-Ahli kulübünden kiralık olarak transfer edilen Allan Saint-Maximin'in Arabistan'a geri döneceği iddia edildi.

Fransız kanat oyuncusu sergilediği performans ve Mourinho'nun sistemine uyum sağlayamadığı için gözden düştü. Bu yüzden eski kulübüne geri döneceği öğrenildi.

Al-Ahli, Allan Saint-Maximin’in 8 Milyon Euro kiralama ücretinin 4 Milyon Euro’sunu Fenerbahçe’ye geri ödeme yapacak.


27 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılığı sonrası sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bazoumana Toure'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertli yetkililer, genç futbolcunun bonservisiyle transferi için İsveç ekibiyle görüşmelere başladı. Hammarby'nin ilk etapta 20 milyon euro istediği öğrenildi.

Bu sezon toplamda 24 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 9 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi. Toure'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2028'te sona erecek.


#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Transfer
#Bazoumana Toure

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