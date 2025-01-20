Fenerbahçe Saint-Maximin'i gönderip yerine o futbolcuyu alacak

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılıyor. Mourinho'nun sistemine uyum sağlayamayan Fransız futbolcu, Arabistan'a geri dönüyor. Fenerbahçe'nin Saint- Maximin'in yerine transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon başı Al-Ahli kulübünden kiralık olarak transfer edilen Allan Saint-Maximin'in Arabistan'a geri döneceği iddia edildi.
Fransız kanat oyuncusu sergilediği performans ve Mourinho'nun sistemine uyum sağlayamadığı için gözden düştü. Bu yüzden eski kulübüne geri döneceği öğrenildi.
Al-Ahli, Allan Saint-Maximin’in 8 Milyon Euro kiralama ücretinin 4 Milyon Euro’sunu Fenerbahçe’ye geri ödeme yapacak.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılığı sonrası sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği futbolcu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Hammarby forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Bazoumana Toure'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertli yetkililer, genç futbolcunun bonservisiyle transferi için İsveç ekibiyle görüşmelere başladı. Hammarby'nin ilk etapta 20 milyon euro istediği öğrenildi.
Bu sezon toplamda 24 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 9 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi. Toure'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2028'te sona erecek.