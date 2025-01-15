Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise forması giyen Japon futbolcu Koki Machida’yı transfer listesine ekledi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun Avrupa Ligi’nde çok beğendiği 27 yaşında savunma oyuncusu için ilk teklif yapıldı. Sarı-lacivertliler Belçika temsilcisinden cevap bekliyor. İşte detaylar.
Fenerbahçe kış transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı ve Brezilyalı oyuncu ile görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, Tuta'nın dışında bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor.
Newcastle United'dan Lloyd Kelly'i gündeminde tutan sarı-lacivertli takımın listesinde Union Saint-Gilloise'den Koki Machida da yer alıyor.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için Belçika temsilcisine teklif sundu ve artık cevap bekliyor.
Sarı-lacivertliler, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Machida'nın transferini 8-9 milyon euro'ya bitirmek istiyor.
Sol stoper olarak görev yapan Machida'nın Union Saint-Gilloise ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Koki Machida kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Koki Machida, 25 Ağustos 1997'de Japonya'nın Ibaraki şehrinde doğmuş bir Japon profesyonel futbolcudur. Stoper pozisyonunda oynamaktadır ve şu anda Belçika Pro League takımı Royale Union Saint-Gilloise'de forma giymektedir. İşte kariyerinin önemli noktaları:
Kashima Antlers: Machida, profesyonel kariyerine 2016 yılında Japonya'nın J1 League takımlarından Kashima Antlers'te başladı. İlk maçını J.League Cup'ta Júbilo Iwata'ya karşı yaptı.
Union Saint-Gilloise: Ocak 2022'de Machida, Union Saint-Gilloise'e kiralık olarak transfer oldu. Bu kiralık dönemin ardından, 2023 yılında kalıcı olarak kulüple sözleşme imzaladı ve 2026'ya kadar anlaşma sağladı. 2024 yılında, Antwerp'e karşı oynanan 2024 Belçika Kupası finalinde attığı golle takımının 110 yıl sonra ilk kez kupayı kazanmasına yardımcı oldu.