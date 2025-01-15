Union Saint-Gilloise: Ocak 2022'de Machida, Union Saint-Gilloise'e kiralık olarak transfer oldu. Bu kiralık dönemin ardından, 2023 yılında kalıcı olarak kulüple sözleşme imzaladı ve 2026'ya kadar anlaşma sağladı. 2024 yılında, Antwerp'e karşı oynanan 2024 Belçika Kupası finalinde attığı golle takımının 110 yıl sonra ilk kez kupayı kazanmasına yardımcı oldu.



