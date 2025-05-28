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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: Serie A’dan Sırp panter geliyor

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: Serie A’dan Sırp panter geliyor

11:4228/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk ve Avrupa hedefleri için kaleyi sağlama alıyor. Sarı-lacivertliler Dominik Livaković’in yerine Serie A’dan 25 yaşındaki Sırp yıldızı transfer listesine aldı. Fenerbahçe bonservis pazarlığı için hazırlıklara başladı.

Gelecek sezon şampiyonluk kazanmak ve Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Takıma yapılacak revizyonda ilk hamle kaleye olacak.


LİVAKOVİC LİSTEDE


Sarı-lacivertliler, bu sezon zaman zaman eleştirilen Dominik Livakovic'i satış listesine koyarken, kaleye daha güvenilir bir isim transfer etmek için harekete geçti. Bu doğrultuda ön plana çıkan Mile Svilar, Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.


Bu doğrultuda ön plana çıkan Mile Svilar, Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.


SERİE A'NIN EN İYİ KALECİSİ



25 yaşındaki Sırp kaleci, geride kalan sezonda 38 maçta 16 kez gol yemeden sahadan ayrıldı ve 35 gol yedi. Bu istatistikleriyle Serie A'da sezonun en iyi kalecisi seçilen Svilar, Avrupa devlerinin de radarına girmiş durumda.


SVILAR AYRILMAK İSTİYOR



İtalyan basınına göre genç kaleci, Roma yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Roma ise kontratı 2027 yılına kadar devam eden Svilar'ı takımda tutmak için maaş zammı ve yeni sözleşme uzatmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha iddialı bir kulüpte forma giyme arzusu, bu planı zora sokuyor.




FENERBAHÇE DEVREDE



Jose Mourinho'nun oyuncuyu yakından tanıması, transferin Fenerbahçe adına avantajlı yürümesini sağlayabilir. Sarı-lacivertli yönetim, Roma ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Svilar'ın menajeriyle de görüşülerek, oyuncuya olan ilgi resmen iletilecek.


Eğer transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe hem kalede güvenilir bir isme kavuşacak hem de Mourinho'nun sistemine uyum sağlayabilecek potansiyelli bir kaleci kazanmış olacak.


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