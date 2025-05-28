Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: Serie A’dan Sırp panter geliyor

SVILAR AYRILMAK İSTİYOR









İtalyan basınına göre genç kaleci, Roma yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Roma ise kontratı 2027 yılına kadar devam eden Svilar'ı takımda tutmak için maaş zammı ve yeni sözleşme uzatmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha iddialı bir kulüpte forma giyme arzusu, bu planı zora sokuyor.











