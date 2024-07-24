Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Yeni sezonun ilk resmi maçında Lugano'yu 4-3 yenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertlier, bir süredir görüşme halinde olduğu Faslı futbolcu En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi, kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile görüşmelere başlamıştır.
En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir.