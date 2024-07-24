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Spor

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yi KAP'a bildirdi

11:42 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:45 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun İstanbul'a geleceğini duyurdu.

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Yeni sezonun ilk resmi maçında Lugano'yu 4-3 yenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.



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Sarı-lacivertlier, bir süredir görüşme halinde olduğu Faslı futbolcu En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.




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Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Kulübümüz, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi, kulübü Sevilla FC, S.A.D. ile görüşmelere başlamıştır.




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En-Nesyri sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir.



#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Transfer
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