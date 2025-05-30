Fenerbahçe’de ilk ayrılık gerçekleşiyor: Türkiye’den ayrıldı!

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performans ile taraftarın tepkisini toplayan yıldız isim Türkiye’yi terk etti. Yaz transfer sezonunda takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’den talebi ise dikkat çekti.

1 /5 Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de takıma katılacaklar kadar ayrılacak isimler de merak konusu.



2 /5 Sözcü'de yer alan habere göre, Fiorentina forması giymek isteyen Livakovic, izin alarak Türkiye'den ayrıldı.



3 /5 Sarı-lacivertlilerin, Livakovic'in bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği iddia edildi.



4 /5 Hırvat eldiven ile yolları resmen ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin İtalya Serie A'da şampiyonluğa uzanan Napoli'den Alex Meret'i gündemine aldığı aktarıldı.

