Fenerbahçe’de ilk ayrılık gerçekleşiyor: Türkiye’den ayrıldı!

Fenerbahçe’de bu sezon gösterdiği performans ile taraftarın tepkisini toplayan yıldız isim Türkiye’yi terk etti. Yaz transfer sezonunda takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’den talebi ise dikkat çekti.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de takıma katılacaklar kadar ayrılacak isimler de merak konusu.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fiorentina forması giymek isteyen Livakovic, izin alarak Türkiye'den ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin, Livakovic'in bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği iddia edildi.
Hırvat eldiven ile yolları resmen ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin İtalya Serie A'da şampiyonluğa uzanan Napoli'den Alex Meret'i gündemine aldığı aktarıldı.
28 yaşındaki İtalyan kaleci bu sezon 35 maçta Napoli formasını giydi. 18 kez kalesini gole kapayan Meret, 25 kez de topu ağlarında gördü.