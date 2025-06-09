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Fenerbahçe’de stoperler değişiyor: Tuta ve Laporte ile masaya oturulacak

Fenerbahçe’de stoperler değişiyor: Tuta ve Laporte ile masaya oturulacak

Ömer Çelikbaşlı
10:219/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de, stoperler sil baştan değişecek. Sarı lacivertliler, Tuta ve Laporte ile masaya oturacak.

Fenerbahçe'de yeni sezonda değişim yaşanması beklenen bölgeler arasında stoper hattı öne çıkıyor.

Sarı lacivertli yönetim, Becao, Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek ile yollarını ayırmayı planlarken, geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Slovak stoper Skrinar ile de yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.

Slovak stoper, 12 milyon Euro'luk ücretinde indirim yapmazsa vazgeçilecek.

Stoper olarak Çağlar ile Oosterwolde takımda kalacak.

Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri Almanya'da Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta olarak öne çıkıyor.

Kulübüyle sözleşmesi 2026'da sona erecek 25 yaşındaki stoper için 10 milyon Euro bonservis ödenmesi planlanıyor.

Listedeki bir diğer isimse Aymeric Laporte. 

Aymeric Laporte Laporte'yi önce kiralamak sonra bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, Al Nassr'a maaş paylaşımlı bir teklif sunulacak.

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