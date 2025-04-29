Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri ile yollar ayrılıyor: Taliplileri var

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri için eski kulübü Sevilla yeniden devreye girdi. Ayrıca Suudi Arabistan kulüplerinin de En Nesyri için yeniden sarı lacivertli yönetimle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performansı nedeniyle eleştirilerin hedef nokrasında yer alan Youssef En Nesyri için İspanya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Sevilla'nın Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'deki performansı tam anlamıyla ikna edici bulunmazken, sezon sonunda oyuncu için gelebilecek tekliflerin sarı-lacivertli yönetim tarafından değerlendirileceği aktarıldı.
Faslı forvetin bir sonraki satışından Sevilla'nın yüzde 10 pay alacağı ifade edildi.
En Nesyri'nin Sevilla geri dönebileceği öğrenilirken, Suudi Arabistan kulüplerinin de Faslı golcü için yeniden sarı lacivertli yönetimle görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı santrforun güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro seviyesinde.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta sahaya çıkan En Nesyri, 26 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.