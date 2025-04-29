Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri ile yollar ayrılıyor: Taliplileri var

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri için eski kulübü Sevilla yeniden devreye girdi. Ayrıca Suudi Arabistan kulüplerinin de En Nesyri için yeniden sarı lacivertli yönetimle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

1 /7 Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performansı nedeniyle eleştirilerin hedef nokrasında yer alan Youssef En Nesyri için İspanya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

2 /7 Sevilla'nın Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

3 /7 İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'deki performansı tam anlamıyla ikna edici bulunmazken, sezon sonunda oyuncu için gelebilecek tekliflerin sarı-lacivertli yönetim tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

4 /7 Faslı forvetin bir sonraki satışından Sevilla'nın yüzde 10 pay alacağı ifade edildi.

5 /7 En Nesyri'nin Sevilla geri dönebileceği öğrenilirken, Suudi Arabistan kulüplerinin de Faslı golcü için yeniden sarı lacivertli yönetimle görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

6 /7 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı santrforun güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro seviyesinde.